Dieci modi per svegliarsi con più energia

1. Rendi più goloso il risveglio con una colazione che ami, ti sveglierai con più grinta. Latte, caffè, cioccolato e frutta, che puoi preparare la sera prima e lasciare in frigo, o pane con un pezzo di formaggio, salmone affumicato ti daranno la carica. Se la sera prima la cena, come dovrebbe, è stata leggera ti alzerai con un certo languorino, perfetto per stanarti subito dalle coperte. 2. Secondo una ricerca del National Institute of General Medical Sciences, con la luce ci svegliamo più facilmente. Evita di chiudere completamente tapparelle e persiane di modo da lasciare uno spiraglio: anche se ti svegli presto il sole inizierà a solleticare il tuo corpo lanciando segnali sul giorno in arrivo. 3. Metti la sveglia lontana dal letto , così sarai costretto a alzarti. Non procrastinare: rimandare non serve a nulla, alzati e basta senza pensarci. Cosa ne dici di scegliere una suoneria che ti metta il buon umore? In alternativa seleziona una canzone grintosa che ami ballare. 4. Appena ti alzi, spalanca le finestre. La luce e l'aria fresca ti daranno una sferzata di energia, inoltre l'ossigeno ti sveglierà permettendo di aerare la stanza prima di uscire di casa. Respira in profondità, fa bene al corpo e allo spirito. 5. Cosa ne dici di una doccia? Contrariamente a ciò che puoi pensare, soprattutto se la sera prima hai fatto tardi e la mattina ti senti particolarmente stanco e scarico, un getto d'acqua calda ti aiuterà a svegliarti con più energia. Se aggiungi una fragranza aromatica che ami e l'ultimo risciacquo con acqua fredda è fatta.

6. Punta la sveglia prima: svegliarti in anticipo ti consentirà di fare tutto con più calma e senza stress.

7. Prima di andare a dormire, lascia già pronta su una sedia la borsa e eventuali documenti o oggetti che potrebbero servirti il giorno dopo. Fai in modo che anche i figli siano abituati a preparare la cartella il giorno prima, insieme agli abiti da indossare. Il momento del risveglio sarà meno traumatico e più organizzato.

8. Crea un rituale: c'è chi ama fare colazione di fianco alla finestra oppure meditare per un quarto d'ora prima di andare al lavoro: non importa cosa sia, ma scegli una piccola cosa che ti faccia sentire bene e sorridere di buon umore.

9. Sei immerso in un periodo faticoso in cui fai tardi spesso e la voglia di alzarsi è pari a zero? Prova a elaborarlo in questo modo: è solo un momento. Pensa alle motivazioni profonde che ti stanno spingendo a questa scelta: forse è per terminare un ciclo di studi o un figlio piccolo, rifletti su quanto siano importanti per te e quanto siano preziose per la tua vita. Non lo sono? Allora è giunto il momento di meditare su ciò che ti rende sempre così stanco.

10. I bambini si svegliano urlando di gioia per il nuovo giorno che inizia: hanno voglia di affacciarsi alla giornata e non vedono l'ora di fare nuove esperienze, che metteranno alla prova la loro curiosità. Per gli adulti spesso ogni giornata è uguale alla precedente e di frequente si risolve in un elenco di doveri. Svegliarsi per il piacere di farlo non ha a che fare solo con la stanchezza, ma è una questione mentale, ce ne rendiamo conto quando siamo in vacanza o in un periodo denso di stimoli, elettrizzante, in cui alzarsi è inebriante. Cosa ne dici di regalarti un progetto, un obiettivo, uno stile di vita o un piccolo aggiustamento in grado di farti alzare dal letto con il sorriso sulle labbra? Provaci sul serio, pensa a cosa riesce a smuovere il tuo entusiasmo e a cosa invece ti appesantisce: le tue sveglie saranno più sorridenti e la giornata acquisterà una nuova luce.