I cibi da mangiare a colazione per un buon giorno energetico

La colazione è il pasto più importante della giornata, eppure quante volte si finisce per optare per un caffè di corsa o il solito cornetto al bar? La fretta è nemica del benessere, tuttavia per un pasto sano non serve molto tempo, ma una buona organizzazione. Ecco i cibi per una colazione energetica, benefica per l'organismo e da realizzare in tempi record!