Scopri l'ora migliore per fare l'amore

Preferenze maschili - Gli uomini tendenzialmente si sentono più attivi a livello sessuale durante le prime ore del giorno. Come spiega la cronobiologia, branca della biologia che si occupa di studiare il rapporto fra gli organismi viventi e il loro adattamento alla luce solare e lunare, è una questione legata all'organismo. A poco tempo dal risveglio si registrano livelli più alti di testosterone, per questo i partner maschili sono decisamente sensibili al sesso mattutino.



Ideale per il concepimento - L'abitudine a puntare prima la sveglia è positiva anche per chi desidera diventare genitore. Secondo alcuni studi all'inizio della giornata si evidenzia il picco massimo di LH, ormone luteinizzante fondamentale in gravidanza, in grado di stimolare l'ovulazione e influenzare la produzione di testosterone. Un rapporto sessuale fra le 6.30 e le 7 del mattino è facilitato, dunque, da una maggiore concentrazione di ormoni e genera anche un effetto buon umore in grado di perdurare tutta la giornata.



Momenti di passione - Per un numero sempre più alto di coppie è ormai difficile incontrarsi durante la giornata, tuttavia imparare a trasformare questi rari attimi in un incontro ad alta tensione erotica può essere un'idea stuzzicante per il benessere della coppia. Il valore positivo? La trasgressione. Rubare tempo al quotidiano accende l'eros e scuote la solita routine: non importa se i parenti a pranzo attenderanno i soliti ritardatari o l'appuntamento con la spesa è rimandato.



Per favorire il piacere - Soprattutto per le donne non avere alcun pensiero o preoccupazione in testa è fondamentale per raggiungere l'orgasmo. La capacità di provare piacere è un fenomeno complesso strettamente legato al lato celebrale. Quando si ritorna dal lavoro, dopo una doccia rilassante, fare l'amore permette di liberare l'energia e di indugiare nel piacere senza fretta.



Dedicato ai sonnambuli - Darsi appuntamento a tarda notte può essere estremamente hot, soprattutto se la coppia è collaudata e almeno uno dei partner è abituato a fare le ore piccole in giro per casa. Un incontro capace di rievocare l'ebbrezza dei primi tempi, quando l'amore tiene svegli fino all'alba e il giorno dopo, anziché essere a pezzi, ci si sente miracolosamente pieni di energia. Inoltre, grazie all'ondata positiva di endorfine dopo l'orgasmo addormentarsi è più facile, un motivo in più per combattere l'insonnia in modo alternativo.