Buoni propositi: mai più senza la prima colazione!

Secondo uno studio realizzato da IPSOS per Special K alla fine del 2015 su un campione di 500 donne di età compresa tra i 18 e i 64 ann, le intervistate hanno dichiarato di sentirsi nel complesso fiduciose riguardo al futuro e capaci di affrontarlo con positività: il 32% di loro ha un elenco di buoni propositi ed obiettivi più ambiziosi rispetto al passato da affrontare nel corso del 2016. Il 30% si ripropone le stesse promesse dell'anno precedente, mentre il 28% pensa ad obiettivi più facili da raggiungere.



La Top5 delle promesse vede al primo posto la regolarità nel seguire un'alimentazione sana, bilanciata e gustosa; al secondo posto il proposito di sentirsi in forma, seguito dal non arrabbiarsi per il disordine in casa, andare in palestra due volte a settimana, correre per mezz'ora al giorno. Le donne dai 18 ai 34 anni dichiarano inoltre di desiderare una prima colazione più varia; vorrebbero poi farla più spesso e dedicarle maggior tempo.



L'indagine ha poi preso in esame i motivi per cui le intervistate riescono o falliscono nel tener fede ai propri buoni intendimenti. Dando uno sguardo a come sono andate le cose nel 2015, una donna italiana su due (55%) dichiara di aver parzialmente tenuto fede ai propositi, il 22% afferma di averli raggiunti completamente, mentre il 23% ammette di non esserci riuscita. Chi ha fallito, o non ha centrato se non in parte l'obiettivo, ha collegato l'insuccesso soprattutto alla mancanza di tempo e costanza, oppure allo stress quotidiano.



“I desideri e i doveri degli esseri umani condizionano differentemente l'approccio alla realizzazione di obiettivi più o meno ambiziosi – ha dichiarato Massimo Garbagnoli, lifecoach e psicologo. – Una promessa da mantenere, se considerata un obbligo, viene spesso abbandonata prima della completa realizzazione o raggiunta solo parzialmente. La chiave per mantenere le promesse risiede nel concetto della promessa a se stessi del volere: desiderare qualcosa ed essere pienamente convinti della soddisfazione e del beneficio legati ad essa favorisce il completo raggiungimento con ottimi risultati e senza grandi sacrifici”.



Se pensiamo a promesse non solo mantenute ma ampiamente realizzate, Benedetta Parodi - conduttrice televisiva, scrittrice e giornalista – rappresenta uno degli esempi più virtuosi di donne che sono state capaci di prefiggersi un obiettivo e raggiungerlo con successo. Per questo motivo Special K ha voluto Benedetta al proprio fianco per promuovere insieme l'importanza di cominciare alla grande non solo l'anno nuovo, ma ogni giorno con una buona colazione, sana e gustosa. "La buona cucina e la buona alimentazione sono state alla base delle mie scelte di vita e rappresentano i miei buoni propositi quotidiani – ha dichiarato Benedetta Parodi - Sono i miei "voleri" ed è per questo che li perseguo con un sorriso e una grande voglia di realizzazione. Credo che per cominciare alla grande la giornata si debba partire proprio dalla prima colazione".