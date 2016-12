Fisico perfetto con le app

PEDOMETER – Gratuito e semplicissimo, Pedometer è il contapassi che ti aiuta a registrare i tuoi movimenti quotidiani. Non consuma molta batteria e ogni giorno ti stimola a… aumentare il passo!



MELAROSSA – Hai bisogno di una dieta personalizzata? Inserisci il tuo peso e scegli l'obiettivo! Sviluppata dalla società Italiana di Scienza dell'Alimentazione, Melarossa ti propone un piano alimentare settimanale.



MYFITNESSPAL – Se desideri perdere peso, ma mangi spesso fuori casa l'app MyFitnessPal può aiutarti. Stabilisci il tuo obiettivo calorico giornaliero, poi inserisci i cibi (anche con il codice a barre) in modo da conoscere le calorie di ogni pasto.



GYM PACT – Il tuo problema è la motivazione? Con l'app Gym Pact fai una promessa a te stessa… e la ricompensa è in denaro, direttamente su PayPal. Sono pochi spiccioli, ma attenzione: se perdi sarai tu a pagare.



RUNTASTIC – Celebre app contapassi, Runtastic è disponibile nella versione Free e Pro, a pagamento. Per contare i passi e registrare i tuoi miglioramenti giorno dopo giorno.



FITSTAR PERSONAL TRAINER – L'app, a pagamento, ti consente di utilizzare una serie di programmi d'allenamento corredati con video tutorial. Fitstar personal trainer è utile per fare esercizio anche in viaggio.



NUTRIME – Vuoi mangiare più sano? Grazie al supporto di un team di coach nutrizionali con NutriMe scrivi il tuo obiettivo e analizzi il tuo stile alimentare con consigli mirati.



ALLENAMENTO IN 7 MINUTI – Grazie all'allenamento a corpo libero ti basta seguire i video di Allenamento in 7 minuti per perdere peso, fare esercizio e… risparmiare tempo!



ENDOMONDO – Il personal trainer in una tasca? Endomondo, disponibile in versione free e a pagamento, ti motiva e aiuta a creare piani d'allenamento personalizzati.



NOOM WALK – Hai bisogno di supporto? Oltre a contare passi, Noom Walk ti permette di condividere i tuoi risultati con gli amici: con la funzione 'Batti cinque' vi darete la carica a vicenda.