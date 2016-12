Le app che ti aiutano a mantenere la linea

Sogni un allenatore personale come le star? Fatti aiutare dalla tecnologia. Con le app giuste puoi monitorare le calorie e creare un diario alimentare, un aiuto determinante per chi desidera perdere peso perché consente di verificare in maniera puntuale il comportamento rispetto al cibo. Inoltre, grazie a indicazioni specifiche e il sostegno della community conosci nuovi amici e ti diverti. Ecco le app che accompagnano il tuo benessere giorno per giorno.