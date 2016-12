Intanto, valuta subito se sei disposta ad indossare delle scarpe con il tacco alto: c’è chi preferisce portare il tacco in ufficio e poi passare a qualcosa di più comodo per vedere gli amici, chi invece preferisce stare comoda tutto il giorno per sfoderare poi una scarpa più sexy a fine giornata (e fare un gran figurone). Per le più agguerrite, la scelta di un tacco dall’ufficio all’aperitivo è coraggiosa ma non impossibile: abbiate almeno pietà dei vostri piedi e scegliete una scarpa relativamente comoda. Per tutte le altre, ballerine nella borsa!



Non ami le ballerine? Pantalone classico, giacca e mocassini non saranno il massimo della sensualità, ma puoi sempre puntare sul tuo look professionale per intavolare qualche conversazione interessate al momento dell’aperitivo.



Adesso parliamo del look: per l’happy hour, arrivando dall’ufficio, l’outfit casual è relativo. Se il tuo posto di lavoro richiede un abbigliamento formale, puoi portare con te un accessorio che renda più “easy” il tuo look. In alternativa, non potendo rinunciare al capospalla, il consiglio è quello di optare per una giacca blu, magari abbinata ad un jeans e, se ce la fai, alle scarpe a tacco alto.



Non puoi rinunciare alla camicia? Per quel giorno scegline una particolare, non a taglio classico, magari a fantasia, e abbinala ad un pantalone che non sia il classico da ufficio.



L’alternativa ai pantaloni? Una gonna e una camicia! Per stare comoda, accostata a delle sneakers: sono super trendy anche quest’anno! E un tubino? E’ perfetto sia in ufficio che all’aperitivo. Sta bene con un tacco medio e senza sforzo puoi scivolare fuori dal lavoro e andare a farti un drink tra amici.



Vuoi puntare sulle scarpe col tacco? Scegline un paio prezioso o particolare! Renderanno indimenticabile anche un look pantalone classico e top morbido. Se vuoi davvero essere elegante e la camicia che hai indossato per l’ufficio non è adatta, scegli un top più chic, da portare con un pantalone palazzo. Qui sono d’obbligo tacchi altissimi però.



E la borsa? Se devi portare con te dei cambi, sceglila capiente ma non troppo sportiva. Se hai la possibilità di lasciarla in macchina, porta con te una pochette stilosa che dia un tocco all’abbigliamento formale e fai il cambio borsa!



