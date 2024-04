29 aprile 2024 11:27

Interisti scatenati sul bus: i balletti di Acerbi e Pavard

I giocatori dell'Inter hanno attraversato Milano su un bus scoperto per diverse ore, da San Siro a piazza Duomo tra decine di migliaia di tifosi in festa per lo Scudetto della stella. Durante i festeggiamenti Benjamin Pavard e Francesco Acerbi hanno improvvisato dei balletti ripresi anche sui social