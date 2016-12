Correre da giovani allena la memoria

LO STUDIO - Un team di ricerca appartenente all'Università del Minnesota ha coinvolto 2.747 soggetti per analizzare gli effetti della corsa sul corpo umano. Ai ragazzi, con un'età media di venticinque anni, è stato chiesto di correre su un tapis roulant programmato con diverse velocità. Gli studiosi hanno incontrato i partecipanti all'esperimento a distanza di vent'anni e li hanno sottoposti a test per valutare velocità psicomotoria, memoria verbale e funzioni esecutive del cervello. I risultati?



QUESTIONE DI MEMORIA - In media chi è riuscito a correre per dieci minuti sul tapis roulant, vent'anni dopo ha visto calare la resistenza a 2,9 minuti. Tuttavia, ogni minuto in più in cui il ragazzo, a venticinque anni, è riuscito a resistere sul tapis roulant, dopo vent'anni si è tradotto in 0,12 parole in più memorizzate durante i test. Durante la mezza età le funzioni cognitive mostrano una performance migliore nei soggetti più allenati da giovani.



FIN DA PICCOLI - Coinvolgere i bambini nell'attività fisica è il modo migliore per educare a una vita attiva e trasmettere positivamente il valore dello sport. I test cognitivi e di memoria mostrano che i benefici della corsa valgono per il corpo e la mente. Quando corriamo alleniamo cuore e muscoli, ma accade una trasformazione anche dal punto di vista mentale.



FAI USCIRE LO STRESS - Una vita eccessivamente sedentaria porta a un accumulo di energia stagnante che spesso si traduce in una difficoltà a mantenere alto il livello di attenzione e concentrazione, problematica che riguarda i bambini, ma anche gli adulti. Ecco perché correre insieme a tutta la famiglia è un modo per stare insieme, scaricare le emozioni e mantenersi allenati senza spendere in costosi abbonamenti.



ALL'ARIA APERTA - Praticando attività fisica all'aperto si amplificano gli effetti positivi dell'allenamento grazie alla luce solare, che incrementa la produzione di vitamina D e favorisce il buon umore. Non smettere durante l'inverno! Sono sufficienti guanti e un cappello in modo da mantenere calde le estremità. Per iniziare ti servono solo un buon paio di scarpe e meno pigrizia. Correndo si combatte l'invecchiamento, migliorano i problemi di insonnia e si ritrova il gusto per una vita attiva.