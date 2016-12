Come passare le serate estive in famiglia: cinque soluzioni per grandi e piccini

In bicicletta con itinerari avvincenti - Le passeggiate in bici di solito riescono ad accontentare adulti e bambini. Se, poi, si pedala sotto le stelle l'entusiasmo dei piccoli di casa aumenta esponenzialmente. L'importante è scegliere percorsi sicuri benché nuovi. La noia, infatti, non è ammessa: ciclabili lungo corsi d'acqua, tra i parchi, attorno ai castelli...Vietate le tratte percorse per andare a scuola o al lavoro. Necessario, invece, l'equipaggiamento giusto come luci da notturna e apposite telette.



Film per tutti, all'aperto - I cinema estivi in luoghi aperti esercitano un fascino fortissimo sui bambini che, come per magia, vengono rapiti dal contesto insolito. In ogni città, grandi e piccole, esistono programmi estivi di cinema all'aperto dedicati proprio alle famiglie. Non solo cartoni animati: il panorama cinematografico ormai offre anche film interessanti per tutti i membri della famiglia. Al posto dei popcorn, gelato o granita.



Una notte al museo - Attività pensata per i bambini ma aperta a tutta la famiglia: sono numerose le iniziative dei comuni organizzate nei musei e ideate proprio per i più piccoli. Si tratta di vere e proprie nottate trascorse tra opere d'arte e dinosauri con tanto di sacchi a pelo e picnic. Supportati da guide specializzate, i bambini sperimenteranno così l'ambiente museo in modo differente ed emozionante insieme a tanti coetanei. Per i più timidi, la soluzione è contattare un amico e i grandi? Potranno concedersi una serata di ballo o un romantico ristorantino.



Letture in notturna - Un'altra idea vincente per accontentare grandi e piccini in modo alternativo e originale sono le librerie aperte fino a tarda notte. Qui, soprattutto in estate, si organizzano letture a base di fantasmi e personaggi di fantasia pensate appositamente per i bambini, ma molto coinvolgenti anche per mamma e papà. Ci si siede a terra e ci si lascia trasportare da un'atmosfera davvero magica, l' effetto collaterale? Nel tempo potrebbe insorgere una sana dipendenza dalla lettura.



Le notti bianche anche per i bambini - Certamente i più piccoli non staranno svegli fino al mattino, ma le notti bianche sono adatte anche a loro. Oltre a negozi aperti sino a tarda ora, infatti, queste serate speciali prevedono sempre animazione per tutti i gusti e per tutte le età: musica, spettacoli di magia, acrobati e giocolieri... Per i bambini sarà una grande conquista poter uscire di sera come i "grandi" e la città assumerà inoltre una allude inedita e tutta speciale.