Almeno tre persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto al casello autostradale dell'A12 di Rosignano, in provincia di Livorno. Almeno tre le auto coinvolte. Tra i sette feriti, trasportati in ospedale in codice verde, figurano anche due fratellini di 3 e 6 anni. Secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto, una vettura sarebbe arrivata a tutta velocità al casello, tamponando e facendo ribaltare le altre due ferme. L'incidente ha provocato gravi danni alla struttura.