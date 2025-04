Lanciano, auto impazzita falcia pedoni: un morto e diversi feriti.

Tragedia a lanciano, in provincia di Chieti: una macchina guidata da un uomo ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni e schiantandosi alla fine contro un altro mezzo. Due di loro sono stati sbalzati con violenza in aria e poi sono ricaduti sull'asfalto. E' accaduto conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall'Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. Il bilancio è di un morto e diversi feriti.