Frosinone, sua nuora e tre nipoti hanno un incidente: 70enne va sul posto, ha un malore e muore

A Torrice, in provincia di Frosinone, un uomo di 70 anni è corso a vedere cosa fosse accaduto alla nuora e alle tre nipoti minorenni, rimaste coinvolte in un incidente stradale. Di fronte all'auto uscita di strada e ribaltatasi in un fosso, è stato colto da un malore ed è morto sul colpo. È accaduto mercoledì sera intorno alle 20.