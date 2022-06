Cosenza, va a trovare il figlio morto in un incidente sul lavoro e muore anche lei finendo con l'auto in un burrone

L'anziana era nell'auto guidata dal marito, rimasto ferito in maniera grave, che è precipitata in un burrone.

L'uomo, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Lagonegro (Potenza). Per mamma Rosina invece non c'è stato nulla da fare. I coniugi stavano facendo ritorno in Calabria dal Lazio, dove si erano recati in seguito alla morte del figlio, causata da un incidente sul lavoro.

Per un tragico destino, l'incidente stradale è avvenuto quando i due genitori erano quasi tornati a casa, a pochi chilometri dalla loro abitazione. Il marito della vittima, Giuseppe Iaselli, è stato trasferito trasportato in codice rosso in ospedale dove ora è ricoverato in gravi condizioni.

I due anziani coniugi si erano precipitati a Roma, insieme ad altri famigliari, dopo la tragica notizia della morte del figlio, per organizzare i funerali. Poi la tragedia nella tragedia, che ha sconvolto tutta la comunità del piccolo centro nel Cosentino.