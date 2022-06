"Venite qui a trovar lavoro", la giornalista della tv vicentina si scusa: "Frase infelice e non appropriata"

Dopo la frase pronunciata a termine del match Cosenza-Vicenza, in cui ha offeso un papà e un bambino calabresi ("Verrete anche voi in pianura a cercare lavoro"), la conduttrice della tv veneta Tva,

Sara Pinna

Mattino Cinque News

espressione infelice e non appropriata

, parla a "" e chiede scusa. "Mi do fastidio da sola. Mi dà fastidio la frase, come l'ho detta, l'intonazione e il senso che è stato dato", afferma la presentatrice, sottolineando che è stata un'

"

Sono nata in Veneto, ma papà è sardo

Ero stizzita per la sconfitta del Vicenza

Non stavo facendo politica

ed è venuto qui proprio per cercare lavoro. Allo stesso modo, mio nonno materno da Taranto è dovuto salire per fare il ferroviere", continua la donna, precisando di non aver avuto intenzione di mischiare il tema dell'immigrazione con quello sportivo. ", stavamo retrocedendo e ho messo lì una frase sbagliata., non ho alcun interesse nel farlo".

"Tutto quello che è emerso in questi giorni

non rispecchia la realtà del mio essere

e della mia persona", ribadisce Pinna. "Nel momento in cui mi sono resa conto di aver ferito delle persone, ho cercato subito di porvi rimedio".