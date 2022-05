Polemiche dopo la partita Cosenza-Vicenza, conduttrice di una tv veneta a un bimbo calabrese: "Verrete qui a cercare lavoro"

Una frase detta da una conduttrice di una tv veneta dopo il match di calcio Cosenza-Vicenza del 20 maggio che ha portato i biancorossi alla retrocessione sta scatenando le polemiche.

Durante le interviste effettuate in diretta, un tifoso del Cosenza e il figlio hanno espresso la loro gioia per la vittoria e il bambino, sotto il suggerimento del papà, ha esclamato: "Lupi si nasce", riferendosi al simbolo della squadra calabrese. A quel punto la conduttrice del programma ha risposto in modo piccato dagli studi di Vicenza: "E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare qualche lavoro".