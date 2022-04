"Benevento? Bella, sembra quasi una città del Nord"... ed è polemica

Con 213 voti favorevoli dall'Aula del Senato, all'unanimità, arriva il primo via libera al ddl per il riconoscimento di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento. Il provvedimento passa alla Camera. "Diventi patrimonio di tutto il Paese - così la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione cultura al Senato Danila De Lucia - per i beneventani, per i sanniti, l'Arco rappresenta un simbolo straordinario di affezione alla propria terra, un perno storico dai molteplici significati". "Uno dei monumenti più importanti d'Italia", ha dichiarato il senatore di Forza Italia Domenico De Siano, durante le dichiarazioni di voto sul ddl. "L'opera risale al 114 d.C. - ha aggiunto - i bassorilievi dell'Arco di Traiano sono ottimamente conservati e raccontano la storia di un'epoca che va conosciuta, tramandata e divulgata"