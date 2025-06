Scontro fra auto e scooter nel Reggiano, muore un 62enne

Un 62enne ha perso la vita in un incidente stradale a Veggia di Casalgrande, nel Reggiano. L'uomo viaggiava a bordo di uno scooter, quando sulla Sp486, si è scontrato con un'auto condotta da un 81enne del luogo, rimasto illeso. L'impatto si è rivelato fatale: la vittima è stata sbalzata sullo scooter ed è morto sul colpo. Troppo gravi i traumi riportati e i soccorsi sono purtroppo risultati vani. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per cercare di ricostruire cause e dinamica, indagando su eventuali responsabilità.