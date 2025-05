Indonesia, cedono i freni e un bus si ribalta in discesa: 12 morti e 23 feriti

In Indonesia almeno 12 persone sono morte e altre 23 sono rimaste ferite in un tragico incidente stradale nella provincia di Sumatra Occidentale. Un autobus con a bordo 34 passeggeri si è ribaltato dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo su una strada in discesa, secondo quanto riferisce la polizia locale. L'autobus era diretto verso la capitale Giacarta e proveniva da Medan, nella provincia di Sumatra Settentrionale, quando i freni avrebbero ceduto nei pressi di un terminal degli autobus nella città di Padang. Fra i morti ci sono 2 bambini. I corpi delle vittime sono perlopiù rimasti intrappolati sotto l'autobus ribaltato. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini.