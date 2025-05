Incidente stradale sulla via Ardeatina, al km 16. Un uomo è morto mentre gli altri quattro occupanti di una vettura che è andata a sbattere contro un albero sono rimasti feriti in modo grave. Il personale dei vigili del fuoco ha liberato tutte le persone incastrate tra le lamiere con l'ausilio del personale del 118, che ha quindi trasportato i feriti, tutti in codice rosso, presso l'ospedale più vicino.