Secugnago (Lodi), ambulanza contro auto: grave bimbo di tre anni

Grave incidente stradale a Secugnago (Lodi), lungo la Statale via Emilia: un'ambulanza che stava procedendo a sirene spiegate con un paziente a bordo si è scontrata con un'auto. Lo schianto ha provocato il ribaltamento della vettura, che è finita nel fossato vicino alla strada. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un bimbo di 3 anni che era a bordo dell'auto. Il piccolo è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza. In tutto i feriti sono 8, comprese altre due bambine di quattro e sette anni. Carabinieri al lavoro per chiarire le dinamiche e la responsabilità dell'incidente.