Auto contro uno scuolabus nel Sassarese: feriti sette bambini

Sette bambini e due adulti sono rimasti feriti giovedì pomeriggio vicino a Sorso, in provincia di Sassari, in un incidente stradale che ha coinvolto uno scuolabus e un'automobile. Secondo la polizia stradale di Sorso, l'auto guidata da una donna ha tamponato lo scuolabus mentre era fermo per far scendere i bambini. Sette degli otto bimbi a bordo sono stati accompagnati all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con le ambulanze del 118. Hanno riportato lievi contusioni.