E' morto in un incidente stradale, in provincia di Modena, un carabiniere fuori servizio. L'auto del 46enne, una Golf, si è scontrata prima con un camion e poi con una seconda vettura, schiantandosi sulla Nuova Pedemontana, in località Ergastolo, nel Comune di Spilamberto. Nel sinistro sono state coinvolte anche altre persone, ferite in modo non grave. Il militare è morto sul colpo. Oltre al personale del 118 è intervenuta anche la polizia locale.