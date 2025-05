Un bimbo di tre anni cade dal balcone a Milano, è grave

Un bambino di tre anni è in gravi condizioni dopo essere precipitato dal secondo piano della sua abitazione a Milano, in zona Gratosoglio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il piccolo stava giocando sul balcone quando ha scavalcato la ringhiera ed è caduto. I genitori, di origine pachistana, si sarebbero distratti e non si sarebbero quindi accorti che il figlio era in pericolo. Il bambino è stato portato in elicottero all'ospedale Niguarda in codice rosso, ma durante il trasporto sarebbe sempre rimasto cosciente. Secondo le forze dell'ordine non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente.