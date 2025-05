Umbria, precipita un velivolo leggero: un morto

Un velivolo leggero è precipitato in Umbria, e una delle due persone a bordo è morta. L'aeromobile è caduto in provincia di Perugia, in località Mercatello nel Comune di Castel Ritaldi, secondo quanto fanno sapere le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto e Foligno. Il velivolo è finito nel capannone industriale di un'azienda che produce materiali medicali. Uno dei due a bordo è riuscito a salvarsi perché ha abbandonato l'apparecchio prima dell'impatto ed è stato subito soccorso.