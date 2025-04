Venezia, l'imprenditore Luca Polito si ribalta con la Lamborghini e muore annegato: l'aveva appena ritirata

I vigili del fuoco di Portogruaro sono intervenuti prontamente, mettendo in sicurezza l'area e procedendo all'estrazione dei due occupanti rimasti incastrati nell'abitacolo. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per Luca Polito non c'è stato nulla da fare: il medico ha potuto solo constatarne il decesso. Il secondo passeggero è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in ospedale in gravi condizioni. L’allarme è scattato intorno alle 14, quando la moglie Sonia e il figlio Andrea non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Poco dopo è arrivata la scoperta sconvolgente: l’auto era capovolta in un fossato, con Polito incastrato al posto di guida. I vigili del fuoco di Portogruaro, intervenuti immediatamente, hanno estratto i due uomini, ma per Luca non c’è stato nulla da fare. La Lamborghini aveva incamerato acqua e probabilmente l’uomo era già privo di respiro quando i soccorritori sono riusciti a liberarlo. Il personale del Suem ha tentato disperatamente di rianimarlo, senza successo.