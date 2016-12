Buone abitudini che aiutano la salute delle gambe

LA DIETA PER LA CIRCOLAZIONE – I cibi ricchi di grassi hanno una ricaduta su colesterolo e trigliceridi, aumentano la viscosità del sangue e peggiorano l'ossigenazione dei tessuti. Sperimenta un'alimentazione naturale basata su cotture semplici (al forno e al vapore), verdure e frutta cruda, condimenti leggeri: in poco tempo la sensazione di gonfiore e pesantezza si trasformerà in una leggerezza in grado di migliorare il tuo livello di benessere. Vietati i fiocchi di burro o margarina con cui rendere più saporiti i piatti, oltre all'uso costante di salse e sughi pesanti: fritture e maionese devono costituire l'eccezione alla regola, non la quotidianità.



SMALTISCI LE TOSSINE – Abbassa il consumo di sale, alza la quantità di acqua: per un effetto detox ricorda che è preferibile bere a piccoli sorsi durante l'arco della giornata anziché tutti i liquidi in una volta sola. Per sgonfiare e aiutare la circolazione eliminando le tossine accumulate nel sangue usa le tinture madri: carciofo, equiseto, betulla e bardana aiutano a depurare e drenare, migliorando i problemi di ritenzione idrica e la luminosità dell'epidermide. No all'abuso di alcol e farmaci: il succo di aloe, da acquistare in erboristeria o nei negozi con prodotti naturali, ti aiuta a disintossicare l'organismo. Sì al caffè (in quantità limitata!) e alle tisane non zuccherate, che hanno un effetto diuretico e migliorano le funzioni epatiche.



SCEGLI IL TUO SPORT – L'attività fisica è importante in ogni età della vita. Oggi soffriamo le pericolose conseguenze di un'esistenza eccessivamente sedentaria: fai in modo di muoverti e non appena ti è possibile lascia in garage l'auto. Per i piccoli spostamenti privilegia passeggiate, bicicletta o mezzi alternativi come skate e pattini, ottimi per allenare le gambe e migliorare la coordinazione. Se il , dalla danza classica ai ritmi africani, tonifica e rassoda, grazie al potere dell'acqua il nuoto rimodella il fisico e costituisce un massaggio naturale per il corpo. Concediti una sauna o il bagno turco: oltre all'effetto detox si aggiungerà una piacevole sensazione di leggerezza benefica per le estremità.



COME TI VESTI? – Per aiutare la circolazione usa scarpe comode, in grado di creare uno spessore leggermente rialzato rispetto al terreno: né ballerine, né tacchi a spillo per intenderci... fatta eccezione per le occasioni speciali! Privilegia abiti in materiali naturali come cotone e lino; pantaloni troppo stretti e tessuti sintetici possono avere conseguenze negative sui problemi di circolazione.



BUONE ABITUDINI – Per merenda? Via libera a frullati e centrifugati, oltre alla frutta fresca come mirtilli, ottimi per la circolazione, e ananas, preziosa per sgonfiare e drenare. Una manciata di frutta secca e una banana, ricca di potassio, aiutano il fisico quando c'è bisogno di più energia, e a differenza degli snack ricchi di sodio non danneggiano la circolazione. A fine giornata regalati venti minuti per un pediluvio: puoi sfruttare le numerose virtù della radice di zenzero. Prepara una bacinella con acqua calda e aggiungi zenzero fresco tritato, oltre a mezzo chilo di sale grosso. Grazie all'osmosi il sale aiuta a drenare e sgonfiare. A piacere puoi versare nell'acqua qualche goccia di olio essenziale di pompelmo, tea tree, rosmarino, ginepro oppure un cucchiaio di aceto o un pentolino di tè. Ricorda che camminare in giro per casa a piedi nudi e preferire la doccia al bagno costituiscono un semplice aiuto per una buona circolazione. Passo dopo passo conquisterai gambe più leggere e in forma.