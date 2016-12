Scarpe must have: i dieci modelli da avere nel guardaroba

Approfittando dei saldi estivi 2015 ancora in corso nei negozi, abbiamo scelto dieci modelli di scarpe intramontabili da acquistare ora, sfruttando gli sconti favorevoli, e da indossare per più di una stagione. Scegliete il vostro modello preferito e preparatevi all'acquisto.

Zeppa: l’alternativa vincente per coloro che non amano i tacchi. Per quest’anno acquistatele in corda, come quelle di <strong>Stella McCartney</strong>.

Sneakers: il modello migliore per l’estate? Quello in tela. Orientatevi verso un cult: le Chuck Taylor di<strong> Converse</strong>.

Sandali bassi: altro modello irrinunciabile. Quelli firmati <strong>Valentino</strong> sono in pelle marrone e hanno dettagli rubati dal mondo marino in oro.

Décolleté nere: inutile dirlo, sono un grande classico e averne un paio in più di certo non vi farà male. Il modello diverso? Quello con stelle decorative di <strong>Givenchy</strong>.

Stivali: non fatevi scoraggiare dalle temperature tropicali degli ultimi giorni, gli stivali sono sempre un buon investimento. Puntate sulla variante in camoscio, di <strong>Gucci</strong>.

Ciabatte alla moda: non serve più nascondersi, le ciabatte sono tra le tendenze più forti dall’estate 2014. Sceglietele al posto dei sandali bassi, con decori colorati come quelle di <strong>Isabel Marant</strong>.

Sandali vintage: sono tra i trend di stagione e, diciamolo, non stancano mai per il loro appeal romantico. <strong>Miu Miu</strong> ne è portavoce con il modello rosa pallido.

Décolleté nere: inutile dirlo, sono un grande classico e averne un paio in più di certo non vi farà male. Il modello diverso? Quello con stelle decorative di Givenchy.

Stivali: non fatevi scoraggiare dalle temperature tropicali degli ultimi giorni, gli stivali sono sempre un buon investimento. Puntate sulla variante in camoscio di Gucci.

Ciabatte alla moda: non serve più nascondersi, le ciabatte sono tra le tendenze più forti dall'estate 2014. Sceglietele, al posto dei sandali bassi, con decori colorati come quelle di Isabel Marant.

Scarpe in colore metallico: una scelta tattica, vi renderete infatti conto di quanto sfruttabili siano delle scarpe in queste nuance. Raffinate e luminose sono per esempio quelle con tacco midi di Jimmy Choo.

Sandali vintage: sono tra i trend di stagione e, diciamolo, non stancano mai per il loro appeal romantico. Miu Miu ne è portavoce con il modello rosa pallido.

Zeppa: l'alternativa vincente per coloro che non amano i tacchi. Per quest'anno acquistatele le zeppe in corda, come quelle di Stella McCartney.

Sandali bassi: altro modello irrinunciabile. Quelli firmati Valentino sono in pelle marrone e hanno dettagli rubati dal mondo marino in oro.

Mocassini: sono da sfruttare sia durante le giornate più fresche che tutto l'anno con look e abbinamenti ovviamente diversificati. Classici ed evergreen quelli di Church's.

Ballerine: altra pietra miliare nel guardaroba femminile perché pratiche ed eleganti, sceglietele raffinate come la proposta di Roger Vivier.

Sneakers: il modello migliore per l'estate? Quello in tela. Orientatevi verso un cult come le sneakers Chuck Taylor di Converse.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it