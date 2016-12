Comode, leggere e colorate: quest'estate non rinunciare alle sneakers!

Per l'estate, meglio orientarsi su modelli leggeri in total-white o decorati da motivi colorati. Intramontabili le Converse bianche in tela, che si sono viste anche sulla passerella di Creatures of Comfort, mentre arrivano dal guardaroba degli skater le Vans, nel modello slip-on oppure Old Skool.



Tra i modelli del passato che sono ritornati prepotentemente di moda ci sono sicuramente le Superstar di Adidas, che hanno seguito a ruota le Stan Smith, hit della scorsa stagione riconfermatesi le sneakers più amate dai fashionisti. Anche Burberry Prorsum sceglie l'ispirazione tennis per le sue sneakers in bianco e verde.



Tra i primi modelli a spopolare negli ultimi anni ci sono le Nike Roshe Run, che ritornano per la primavera estate 2015 in un'elegante versione Pure Platinum. Chi non ha mai avuto, poi, un paio di Superga o Adidas Gazelle? Se quest'anno volete ricomprarle, sceglietene una versione nuova: in denim chiaro o a fiori. Se invece siete fan delle New Ballance 996, puntate al modello in grigio e lilla.



Chi non ama colori troppo vistosi potrà invece optare per una calzatura tecnica dal design innovativo come le Puma Aril o scegliere le classiche Reebok bianche in pelle.



