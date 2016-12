Tendenza color lilla: romantico e delicato, è la tendenza per la primavera 2015

07:00 - Pantone lo aveva definito colore dell’anno nel 2014, il lilla è una tonalità romantica e molto delicata, sicuramente non facile né da indossare né tanto meno da abbinare. Eppure la moda la sceglie per la primavera in arrivo, ecco i capi interessanti da prendere in considerazione.

Partiamo dalle scelte più semplici, quelle in linea con il mood della tonalità, ovvero le silhouette più sognanti. Una gonna a vita alta, lunga appena sopra le caviglie con forma a ruota potrebbe rivelarsi la scelta ideale per un pranzo fuori ufficio ma anche per una domenica di sole, abbinatela a una camicia o a una maglietta semplice, meglio se bianca.



E se le giornate di sole non riscaldano come di dovere la soluzione è un trench-cappotto leggero in cotone. Il lilla potrebbe essere ottimale se scelto accanto a dei jeans minimal e a una maglia color avorio.



Prediligete un look più maschile? Per voi ci sono i bermuda lunghi a metà polpaccio, dei tronchetti neri e una maglia in abbinato renderanno la nuance più dura. Decisamente rock’n’roll la variante in jeans con strappi sulle ginocchia.



Le felpe sono la soluzione pratica e trendy durante i mesi di intermezzo tra inverno ed estate, con pupazzo illustrato bianco oppure semplice con collo alto, si abbinano facilmente e regalano un twist in più.



Il consiglio finale è quello di sbizzarrirsi senza aver troppo timore di sbagliare, se i capi d’abbigliamento non vi convincono giocatevela con degli accessori, borse e zainetti, ma anche un bel cappello a tesa larga.



