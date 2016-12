27 maggio 2015 Jeans d'estate: i capi su cui puntare per un look di tendenza Shorts, vestiti e l'immancabile giubbino per le serate più fresche: non rinunciare al denim neanche nella bella stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Il denim è l'alleato fedele di ognuna di noi: comodo e versatile, si adatta perfettamente ad ogni look è uno dei grandi trend della primavera estate 2015. Con il caldo in arrivo, però, è spesso il primo degli indumenti ad essere risposto via: quest'anno non farlo! Ecco i capi su cui puntare per sfoggiare il tuo jeans preferito anche d'estate.

Gli stilisti in passerella non hanno lesinato il tessuto jeans durante le sfilate: dall'abito romantico di Alberta Ferretti al completo super sexy di Diesel Black Gold, il denim è sempre in voga. Iperdecorati i jeans di Dolce & Gabbana, mentre Bottega Veneta propone l'abito ampio in stile ladylike.



Sono più simili al workwear - le uniformi di lavoro - i look visti sulle passerelle di Stella McCartney, See by Chloé e Louis Vuitton, che optano tutti per la tonalità più scura del denim. Si adatta ad ogni stile, invece, la camicia maschile di & Other Stories.



Un must-have che non deve mancare nell'armadio di nessuna è sicuramente il giubbino anni '90: perfetto quello di Mango che veste un po' largo. Per chi cerca una blusa particolare da abbinare al classico pantalone bianco quella in denim di Proenza Schouler è la scelta giusta. Si sdrammatizza invece con un sandalo lo chemisier di COS.



Chi ama le gonne di jeans sarà felice di sapere che sono ritornate di tendenza: sia nella versione al ginocchio come quella decorata di Gucci, sia come minigonna con i bottoni davanti (Zara). Immancabili gli shorts, per le fortunate che possono permetterseli!



Se invece non volete rinunciare al pantalone, sceglietene uno bianco (Saint Laurent) che è perfetto per la sera. Altrimenti, i jeans dal lavaggio chiaro di Zara o quelli decorati con le margherite bianche di See by Chloé saranno compagni fedeli anche per quest'estate!



