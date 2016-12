27 marzo 2015 Alta e snella oppure piccola e curvy? Scegli i tuoi pantaloni I modelli di tendenza che meglio si adattano al tuo fisico e alle tue forme Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Tra gli indumenti indossati maggiormente dalle donne nel XXII secolo compaiono sicuramente i pantaloni. Corti alla caviglia, a zampa, a sigaretta, alla garçon, ce n’è per tutti i gusti. Come acquistare il modello più adatto alla propria figura? In vista della primavera abbiamo selezionato le varianti per voi.

Alte e snelle: se siete nella cerchia di persone che vantano una fisicità snella e un’altezza medio-alta, potreste permettervi qualsiasi tipologia di indumento, ma, per risultare ancora più longilinee la scelta migliore ricade sui modelli lievemente a zampa con vita alta. Dolce&Gabbana in bianco candido oppure neri eleganti di Saint Laurent.



Statura piccola: un trucco per far apparire le cosce più lunghe e la figura più slanciata? Decisamente i pantaloni a vita alta, ricordate che più alto è il punto vita più ne gioverà la vostra silhouette. Per voi consigliamo un paio di Isabel Marant estivi, con fiocco centrale, oppure più classici evergreen blu navy di Lanvin.



Curvy: la femminilità passa anche dalle curve, si sa, eppure la maggior parte di voi tenterà di camuffare in ogni caso dei fianchi sinuosi. Per accontentare il vostro desiderio vi suggeriamo di puntare su tinte sobrie, meglio se scure, e di giocare sempre su gamba dritta e vita medio-alta. La scelta ricade sui modelli sportivi di Alexander Wang oppure sui tailleur di Stella McCartney.



Fisico a pera: un’altra variante del fisico femminile potrebbe essere quella con spalle strette e parte inferiore larga, la classica figura a pera. L’opzione adatta a voi potrebbero essere pantaloni a palazzo, corti alle caviglie come quelli di Dries Van Noten oppure lunghi e più ampi di Roberto Cavalli.



Fisico asciutto: dall’altra parte c’è anche chi potrebbe non essere particolarmente felice di avere una fisicità molto asciutta. Il consiglio per voi è quello di giocare con le stampe, floreali e colorate di Emilio Pucci, ma anche con toni più sobri di Erdem.

