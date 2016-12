Fisico minuto: i capi migliori da acquistare

07:00 - Il fisico minuto è sicuramente il sogno della maggior parte delle donne, capita spesso però che esso sia eccessivamente magro e si allontani in questo modo dall'idea di femminilità sensuale tanto acclamata dai media moderni. Abbiamo raccolto una serie di suggerimenti utili per sfruttare una silhouette snella e al tempo stesso valorizzarla con i capi giusti. Pronte a scoprire come dovrebbe essere il vostro nuovo guardaroba?

Partiamo dal principio e dalle regole base, un fisico asciutto può decisamente permettersi capi stretti, a patto però di non esagerare altrimenti si rischia l'effetto opposto, ovvero di accentuare la magrezza. I jeans skinny, quindi, possono essere un buon alleato, basta sceglierli della taglia corretta senza lasciare che segnino troppo né il punto vita né i fianchi. Un'alternativa di tendenza? I pantaloni, anche in denim, a zampa, particolarmente indicati se avete gambe magre e slanciate.



Gli abiti sono un altro capo da sfruttare a vostro favore, cortissimi oppure curvilinei, i primi slanceranno la figura mentre i secondi evidenzieranno delle curve che con altri vestiti potrebbero facilmente essere nascoste. Il consiglio in più? Sceglieteli in tessuto stretch e in tinte accese, il rosa shocking per esempio se amate il colore, oppure in maglia, come da ultimi trend, grigio melange.



Altro via libera è per i pattern in generale e in particolare le righe orizzontali, per questione di effetto ottico tendono a far percepire la figura come più tonda, perché dunque non scegliere un top corto in vita magari con spalle scoperte? Vi basterà abbinarlo a una gonna a tubino oppure un più semplice paio di jeans.



Sbizzaritevi anche con abiti cut-out, mostrano pezzi di pelle in maniera delicata e risultano perfetti per un'occasione speciale. Altro elemento da acquistare in serie sono le gonne a tubino, la loro forma longilinea evidenzia la curva del fianco, sceglietele a vita alta per risultare chic e slanciare ulteriormente la figura.



Infine, le tutine -comunemente chiamate jumpsuit- risolveranno tutti i vostri problemi per una serata fuori o anche per un appuntamento di lavoro, potete scegliere tra scollatura a cuore per mettere in mostra il décolleté oppure declinare su modelli più sobri con allacciatura dietro alla schiena.



