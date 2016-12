29 aprile 2015 Alte e comode: le scarpe con la zeppa da sfoggiare nella bella stagione Ecco i migliori modelli tra cui scegliere e le tendenze in fatto di calzature con rialzo per la primavera-estate 2015 Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Le scarpe con la zeppa, si sa, sono predilette da molte donne per la loro indiscussa praticità. Senza troppa fatica e troppi sforzi ci si ritrova parecchi centimetri di altezza in più e i piedi ringraziano per il trattamento soft. Parte integrante dell’ondata revival degli anni Settanta anche per questa primavera-estate le zeppe sono tornate, ecco quali sono i modelli su cui puntare in occasione della bella stagione.

In circolazione troverete molteplici varianti: dal sandalo per la sera metallizzato in argento a quello in pelle chiara con zeppa bianca a contrasto, passando da quello in nero, adatto a più di una occasione. La scelta andrebbe indirizzata in base alle esigenze, agli eventi mondani in programma e sicuramente al gusto personale.



Se fate parte di quella schiera che, durante la stagione calda, diventa fan del colore nelle sue sfumature più vivaci il modello più adatto a voi è sicuramente quello firmato Valentino: in cuoio nella parte superiore si vivacizza nelle nuance arcobaleno proprio sulla zeppa. Discorso similare per la proposta di Lanvin: l’altezza è in corda e i colori delle fasce hanno riflessi eleganti.



Siete alla ricerca di qualcosa dall’ispirazione retrò declinato in tonalità più sobrie e sfruttabili? Per voi ci sono i modelli firmati Miu Miu, in suede con pattern a contrasto, Gucci interamente realizzati in corda con inserti navy oppure Dries Van Noten, con zeppa strutturata e parte superiore particolarmente coprente, tutto nelle nuance calde del cuoio.



Infine, per chi ama sbizzarrirsi, c'è la variante di Stella McCartney, con un tocco di colore baby, la zeppa è su unico livello e gli inserti argento donano un tocco glamour; o quella di Jimmy Choo, sandali molto alti in sughero e color rosa.



