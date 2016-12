18 febbraio 2015 Il grande ritorno del suede: ecco come indossarlo In linea con la tendenza anni Settanta ormai prepotente, non può mancare nell'armadio un morbidissimo capo in questo tessuto Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Se avete nell'armadio un capo in suede che puntualmente non sapete se indossare o meno, è il momento giusto di tirarlo fuori e sfoggiarlo con orgoglio. La tendenza anni Settanta, infatti, dopo aver fatto capolino più e più volte negli ultimi anni, è stata protagonista delle passerelle della primavera estate 2015. Il morbidissimo suede, quindi, è uno dei tessuti di punta, declinato su giacche, pantaloni e accessori.

Dal total look in cammello visto da Max Mara ai trench e pantaloni di Gucci, dall'intricato capospalla di Costume National all'abito di Fendi, dall'ensemble di Michael Kors a quello di Tommy Hilfiger, le modalità di declinazione del suede sono praticamente infinite. Anche la classica giacca da uomo annodata in vita è in gran rispolvero, come dimostra bene Christopher Bailey da Burberry Prorsum.



E a proposito di anni Settanta, Hedi Slimane da Saint Laurent è uno degli artefici principali della tendenza: intramontabile la giacca con le frange o la versione iper corta con spalle in evidenza. 7 for all mankind, invece, propone un caldissimo pantalone in suede che si adatta ad ogni abbinamento mentre l'abito arancio vitaminico di Victoria Beckham è una chicca per donne super chic.



Sul fronte accessori, la maxi-bag elegantissima in blu e grigio di Jason Wu è un investimento del quale non vi pentirete, mentre le più eccentriche potranno orientarsi sulla tracolla con le frange di Jerome Dreyfuss. Hanno le nappine a contrasto i mocassini di Isabel Marant mentre sono in una bellissima tonalità di blu gli stivali di Emilio Pucci.



