Scarpe con tacco: i modelli più sexy della bella stagione

07:00 - Altezza mezza bellezza? Un detto popolare della nonna che racchiude un po' di verità. La scelta di acquistare e indossare scarpe con tacco, infatti, non corrisponde solamente al desiderio di guadagnare qualche centimetro in più quanto, piuttosto, al voler essere femminili e seducenti. In una sola parola sexy.

Le tendenze in fatto di calzature per la primavera sono varie e il fatto di scegliere un modello sensuale non preclude per nulla la scelta. Nelle vetrine si possono ammirare sia silhouette classiche, per le fedelissime, sia revival di anni passati e forme d’avanguardia decisamente più contemporanee.



Tra i dettagli più popolari, e decisamente bollenti, fanno di nuovo capolino borchie e micro decorazioni in metallo: dalle stelle nella parte posteriore di Givenchy, alla punta decorata di Gucci, passando dai cerchi metallici di Saint Laurent.



Per quanto riguarda le forme, invece, si possono trovare sia tacchi ampi che silhouette retrò: come nel modello di Valentino in nero, quello di Dolce&Gabbana definito da gemme preziose e colorate nella parte del tacco, oppure quello firmato Marni con inserti dorati.



Décolleté semplici, dal tacco sottile e dalla punta triangolare, quelle in camoscio di Jimmy Choo, bianche virginali di Miu Miu, con inserti in rete di Tamara Mellon, e rosse passione di Aquazzurra.



Alla ricerca di qualcosa di estroso che possa veramente far girar la testa agli uomini? Per voi ci sono i modelli di Charlotte Olympia con paillettes e rimandi orientali oppure in cavallino stampa animalier firmate Francesco Russo.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it