17 aprile 2015 Sportive, eleganti, ricercate: tutte le scarpe basse di tendenza per la bella stagione La vita di tutti i giorni, ahimè, non è adatta ai tacchi alti: chi ha detto però che la scarpa bassa non è alla moda? Ecco le alternative allo stiletto

07:00 - Probabilmente sono tante le donne che sarebbero felici di svettare sui tacchi alti tutti i giorni... la verità, però, è che la routine della vita quotidiana ci costringe il più delle volte a scegliere soluzioni decisamente più comode. Se anche voi quindi siete fan di ballerine, sandali rasoterra e stringate maschili tirate pure un sospiro di sollievo: la primavera estate 2015 vi riserva ancora una volta molte opzioni fra le quali scegliere. Senza mai rinunciare allo stile.



Come sempre l'ispirazione viene dalle passerelle: ballerine e sandali, infatti, hanno dominato le collezioni sia di Milano che di Parigi. A partire da Giorgio Armani e Chloé, passando per Blumarine, Celine e Sportmax, la regola è stata una: rimanere con i piedi per terra. Anche da Dolce & Gabbana ed Emporio Armani.



Se il modello che preferite sono le stringate maschili per questa stagione puntate su un design minimal e funzionale (come nel caso di Jil Sander) oppure concedetevi un vero tocco di eccentricità, scegliendo una versione color argento come quella di Marni. Per le sportive che non hanno paura di farsi notare sono poi perfette le slip-on glitterate di Bata.



Sul fronte sandali, si abbinano con i jeans in città o con un maxi-dress dal gusto hippie i sandaletti in cuoio di Zara, mentre ritornano prepotentemente i modelli alla schiava: ne trovate di belli da Mango. Infine, poi, ballerine a volontà: perfette per l'ufficio quelle di Lanvin, ricercate e con cinturino nella versione di Tabitha Simmons oppure con applicazioni decor à la Miu Miu.



