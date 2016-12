12 maggio 2015 Ballerine, comode e chic: ecco le varianti più interessanti Colorate, in vernice, vintage anni Cinquanta ma anche moderne dalle forme contemporanee: scopri la nostra selezione dei modelli per l’estate 2015 Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Chi di voi non ricorda una raggiante Audrey Hepburn in “Vacanze Romane” a spasso per la città eterna con gonna a ruota e ballerine? Da allora, fino ad arrivare ai giorni nostri, questo tipo di calzatura è sinonimo di un’eleganza delicata. Non vi resta che scoprire i modelli di punta per l’estate 2015.

Oltre alla gonna a ruota, un altro abbinamento doc per le ballerine è quello con jeans o pantaloni aderenti, in particolare stretti alla caviglia. Scegliete dei modelli con punta triangolare se preferite dare un tocco rock al vostro look, oppure optate per varianti con punta tonda e cinturino, in argento o colorate, per un effetto romantico.



Le ballerine di stagione non sono ovviamente solo a colori, spesso infatti si presentano con stampe differenti: dalle righe, maxi o appena accennate, passando per l’animalier, d’obbligo con una mise sobria.



Nei negozi potrete trovare modelli molto diversi, ci sono quelle anni Sessanta in vernice color carta da zucchero di Miu Miu, a punta e accollate in blu elettrico di Jimmy Choo, ma anche spiritose, in denim con stampa felina di Charlotte Olympia.



Modello preppy da signorina quelle in vernice nera con cinturino posto nella parte frontale di Salvatore Ferragamo, anni Ottanta nella tinta eccentrica del rosa shocking quelle firmate Roger Vivier.



