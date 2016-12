26 marzo 2015 Questa primavera scegli la gonna a ruota che fa per te Un classico del guardaroba femminile che non perde un grammo del suo fascino. Ecco i modelli di tendenza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - La gonna a ruota è un capo must del guardaroba femminile che non deve mai mancare nell'armadio di nessuna. E quale miglior momento per sfoggiare una romantica e vaporosa gonna se non la primavera? Ancora meglio se si pensa che questo modello aiuta tutte le figure: minimizza i fianchi larghi, ingentilisce ogni look e dona un aspetto raffinato. Dalle passerelle della primavera-estate 2015, ecco i modelli di tendenza per la stagione.

In versione modernista da Delpozo e Christian Dior, la gonna a ruota è total black nelle collezioni di Dolce & Gabbana e Fausto Puglisi: preziosissima la prima, dall'appeal minimal la seconda. Giorgio Armani sceglie le righe per il mini-abitino di Emporio Armani mentre J Crew propone un modello traforato in un vitaminico giallo. Il denim diventa elegante da Giamba di Giambattista Valli.



Nello scegliere la vostra gonna a ruota, puntate su colore e fantasia: floreale con sfondo bianco come quella di Dolce & Gabbana, rosso intenso come il modello di DKNY oppure rosa shocking con dettagli in pizzo come quella di Christopher Kane. Per chi ama il bianco, bellissima la versione ricamata di Chloé.



Come si completa il look? Con pezzi semplici ed evergreen: una T-Shirt bianca (Isabel Marant), una maglia a righe (J Crew), una camicia di jeans (Michael Kors). Le scarpe perfette hanno almeno un mezzo tacco, come il sandalo bicolor di Miu Miu o quello effetto pitonato di Gianvito Rossi.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it