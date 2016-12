Denim: lo storico materiale torna protagonista per la primavera 2015

07:00 - Storico tessuto importato dall’America durante gli anni Cinquanta, il denim, comunemente riconosciuto come jeans, non è mai realmente passato di moda. La novità per la primavera 2015 è la declinazione su silhouette e capi diversificati. Dalla gonna all’abito, passando per le calzature, scoprite di quali accessori non potrete più fare a meno.

La gonna in jeans fa molto anni Novanta, per questo si rivela la scelta migliore se siete alla ricerca di un look frizzante e sbarazzino, il modello consigliato è quello chiaro con bottoni frontali di A.P.C. In alternativa potreste trovare la forma più svasata con due pieghe al centro, è a vita alta e scampanata, effetto snellente assicurato.



Un altro capo must sono gli abiti, Victoria Beckham Denim ve lo propone in colore molto scuro, la forma è sciancrata e la gonna corta, discorso differente per quello di ASOS, a mo’ di chemisier si sdrammatizza con un paio di sneakers ai piedi. Valentino sceglie lo stesso tessuto e lo interpreta su un abito con scollatura a V dall’aspetto romantico.



Qualcosa di maggiormente preppy e castigato? L’abitino di Carven con cintura in vita, non fascia i fianchi oppure il colletto di River Island che trovate su ASOS, lo potete abbinare ai look più disparati per donare un tocco in più.



A livello di camicie la scelta è molto ampia: Closed punta a un modello ampio, con scollatura a V profonda. La giacca in jeans è un grande classico, il consiglio è quello di sceglierla semplice, proprio come la proposta firmata Mother.



Qualche idea in più? Osate con la salopette lunga e leggermente scampanata di Stella McCartney, con le scarpe di Fendi in blu navy e con i bermuda al ginocchio di Marni.



