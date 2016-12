6 marzo 2015 Jeans: tutti i modelli per la primavera estate 2015 Scampanati, iper decorati o dal taglio maschile: una mini guida per orientarsi fra le proposte di tendenza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Se non siete delle fan del total denim ma invece preferite il classico paio di jeans, versatile e comodo, da portare tutti i giorni, perché non prendere ispirazione dalle passerelle della primavera estate 2015? Alcuni modelli potranno sembrare esagerati ma è bene tenere sempre a mente che le sfilate servono principalmente da ispirazione!

E a proposito di ispirazione, non c'è che l'imbarazzo della scelta per la prossima stagione: il jeans si è visto in moltissime collezioni, in primis da Fendi che propone il total look. Iper decorato da Dolce & Gabbana e House of Holland, versione ladylike da Gucci e Bottega Veneta.



Hanno un taglio maschile e vestono larghi, invece, quelli di MM6 Maison Martin Margiela mentre sono pieni di strappi quelli di Roberto Cavalli. Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton ne manda in passerella una versione super chic, che si porta con la giacca per un perfetto look da ufficio.



Sono ampi e a vita alta i jeans di Valentino, mentre per la gioia di chi ama gli anni Settanta, c'è il modello a zampa di MIH Jeans. Le eccentriche potranno scegliere fra gli skinny versione biker di Saint Laurent, il boyfriend-jeans con inserti floreali di Christopher Kane o le culottes coloratissime di Suno.



Chi vuole mantenersi su modelli più basic, invece, può orientarsi sul classico lavaggio scuro, che sta bene su tutto (Junya Watanabe e Rag & Bone).



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it