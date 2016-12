Oggi mi vesto... completamente in jeans!

07:00 - Quando si parla di double denim il ricordo, per molti di noi, è la mise sfoggiata agli American Music Awards del 2001 da Britney Spears e Justin Timberlake, quando la reginetta del pop e il suo fidanzato si presentarono interamente vestiti di jeans. La "divisa" del total denim, comunque, ha un nome specifico - canadian tuxedo - e la coppia Spears-Timberlake non è stata certo la prima a portare questo semplice quanto azzardato accostamento agli onori delle cronache. Elvis Presley, ad esempio, la indossava spesso ed è uno di quei trend che si ripresenta ciclicamente sulle passerelle.

Il jeans sul jeans ha infatti attraversato indenne le ultime stagioni: già nelle collezioni della primavera estate 2011 si era visto moltissimo (da Stella McCartney, Cèline e Anna Sui per esempio) così come su quelle della primavera estate 2013, in particolare da Balmain e Miu Miu. Quest'anno l'accostamento non si è visto solo sulle passerelle, ma sui siti di e-commerce come Asos (in foto look di Asos White).Il doppio denim è molto amato dalle celebrity. La bella Olivia Palermo, ad esempio, ne è una fan sfegatata: esattamente come la popstar Rihanna, osa l'ensemble longuette/camicia, da portare rigorosamente con tacchi alti e pochi accessori.



Niente paura per chi preferisce lo skinny jeans: se si ha il fisico di Miranda Kerr, Kate Bosworth e Rosie Huntington-Whiteley poi, il successo è assicurato. Le donne con le curve si difendono altrettanto bene e non rinunciano all'accostamento: lo dimostrano Kim Kardashian e Jennifer Lopez.



Il trucco? Abbinare al vostro paio di jeans preferiti una camicia maschile e scegliere accessori minimal. Sia il boyfriend-jeans di gran moda - noi abbiamo scelto le versioni di Acne Studios e J Brand - che veste comodo, sia il modello aderentissimo e bianco di Rag & Bone si abbinano alle camicie come quelle Frame Denim o Current/Elliott, da portare leggermente sbottonate e con le maniche arrotolate con nonchalance.



Per completare il look, un capospalla che illumina come quello color cipria di DKNY e accessori nude, come le décollétes di Gianvito Rossi e la borsa di Victoria Beckham.



