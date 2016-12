24 aprile 2015 Una primavera a righe: classiche o moderne disegnano i capi che non puoi farti scappare Dalle passerelle alle catene del fast-fashion sono tornate prepotenti. Ecco come si indossano quest'anno Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Con l'arrivo della bella stagione viene quasi naturale ritirare fuori dall'armadio la maglietta a righe. Se siete fan del capo cult à la Brigitte Bardot sarete allora felici di sapere che le righe sono arrivate nuovamente indenni fra le tendenze per la primavera estate 2015: dalle passerelle alle grandi catene di fast-fashion, infatti, è un tripudio di geometrie. Bon ton o ipercolorate, scoprite su quali capi puntare!

Da Antonio Marras gli abiti a righe sono quasi un'istituzione, decorati da splendi motivi floreali ricamati, mentre hanno un'appeal minimalista i soprabiti di Altuzarra. Ha un sapore retrò l'abito strizzatissimo di Balmain mentre è raffinato nella sua semplicità l'abito di Dries Van Noten. Tono giocoso da Jacquemus, Suno e J. Crew, che non si fanno problemi a mixare righe su righe.



Le righe però vanno dosate con cura: per il tuo guardaroba punta perciò a capi basic che possono star bene su tutto. Perfetto il soprabito leggero di Mango, nel classico bianco e blu, lo stesso dicasi per la camicia dal taglio maschile di Zara mentre è ricercato l'abito di Erika Cavallini Semi Couture, che accosta righe e fantasia. Il segreto di un look di successo? Accessori semplici.



Basta una T-Shirt bianca e un sandalo, ad esempio, per accessoriare il pantalone morbido di Chloè mentre la gonna a ruota (altra grande tendenza per questa stagione!) di Weekend Max Mara è perfetta con la camicia di jeans. Intramontabile, poi, il fascino del bikini a righe bianche e blu come quello di Melissa Obadash, da ritirare fuori! Per chi invece ama nonostante tutto gli accessori d'effetto, le décollétè di Christian Louboutin e la shopper di Marni sono due piccoli grandi vezzi da fashioniste.



