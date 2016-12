È primavera, vestiti di fiori

07:00 - “Floreale a primavera? Avanguardia pura!” commentava sarcastica Miranda Pristley – ovvero la splendida (e cattivissima) Meryl Streep – in una celebre scena de Il diavolo veste Prada. Sarà anche scontato per la direttrice di un’influente rivista di moda, ma la tendenza di indossare fantasie floreali per l’imminente stagione primaverile è tutt’altro che superata.

Dalle passerelle alle più accessibili catene low-cost, infatti, la moda per la primavera-estate 2015 è un tripudio di fiori coloratissimi, capaci da soli di mettere il buonumore. Lo si è visto durante le sfilate di Blumarine e Erdem, dove a vincere è stato il lato romantico. Da Fendi, Marni e MSGM, invece, i fiori diventano stilizzati e contemporanei mentre hanno un sapore vagamente retrò quelli visti sulle passerelle di Dries Van Noten e Francesco Scognamiglio.



Il consiglio per portare con disinvoltura un look che a molte potrà sembrare eccessivo? Sicuramente è stemperarlo: se scegliete un abitino come quello di Weekend Max Mara o Mango oppure ancora un pantalone a fantasia come quello di Zara, mantenete gli altri accessori più semplici possibile. I nostri consigli: T-shirt bianca, sandaletti con il tacco comodo e senza troppi fronzoli, un trench in tonalità chiare.



I fiori dovranno essere i protagonisti assoluti: la maglia di Pull&Bear illumina anche il più grigio dei look da ufficio, mentre l’eccentrica giacca annodata in vita di H&M Studio è perfetta per un uscita serale. Sono dei veri e propri gioiellini, invece, la maxi bag rosa di Victoria Beckham, lo zainetto di Givenchy e i sandali preziosissimi di Dolce & Gabbana.



Leggi gli altri articoli moda di Grazia.it