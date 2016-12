24 marzo 2015 Borse a tracolla: colorate, semplici e di medie dimensioni, scoprite tutte le novità per la primavera Pratiche e di tendenza, ecco i modelli imperdibili per la nuova stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Le borse più pratiche in assoluto? Decisamente quelle a tracolla. Comode per via della tracolla sempre molto utile ma anche di tendenza, in versioni diversificate, dalle tonalità accese a quelle più semplici, scoprite i modelli a cui non potrete rinunciare per la primavera.

I colori per la bella stagione sono vivaci, dunque perché non puntare sul modello classico proposto da Balenciaga? È sottile e la misura è media.



Se siete più tipe da sfumature calde, per voi Dolce&Gabbana hanno pensato a un modello da signorina nei toni dell’arancione. Sempre in termini di colorazioni allegre, ci sono poi le varianti in vernice rosa shocking firmate Roger Vivier, quella rossa di Nina Ricci oppure di Mulberry, nera sì, ma con inserti verde smeraldo in morbido suede.



E se state pianificando un investimento a lungo termine, e siete in cerca di un modello che non conosce stagioni, vi proponiamo la tradizionale Proenza Schouler in verde oliva, il tradizionale motivo intrecciato bianco avorio di Bottega Veneta oppure il rosa pallido di Lanvin.



E le tinte delicate? Non mancano nemmeno loro, bianco sporco per Saint Laurent e carta da zucchero per Valentino.



