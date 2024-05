08 maggio 2024 16:55

Alluvione in Brasile, auto e case sommerse: i soccorsi arrivano in barca

Proseguono in Brasile gli sforzi per salvare le persone bloccate dalle inondazioni nello stato meridionale del Rio Grande do Sul, che hanno causato la morte di almeno 90 persone e più di 130 dispersi. La capitale, Porto Alegre, è praticamente isolata, con l'aeroporto e la stazione degli autobus chiusi e le strade principali bloccate a causa delle inondazioni.