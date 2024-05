17 maggio 2024 15:30

Il gigantesco omaggio a chi presta soccorso ai migranti: lʼopera dellʼartista Saype

L'enorme dipinto in bianco e nero di oltre 4.500 metri quadri è esposto su un manto erboso a Zurigo e raffigura una ragazza mentre stringe tra le mani un piccolo faro, puntando il fascio luminoso verso un'imbarcazione: un omaggio a coloro che prestano soccorso in mare per salvare i migranti