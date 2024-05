"Sta cambiando la capacità di spesa dei consumatori, la pancia del mercato si sta via via stringendo mentre la parte alta, quella con una capacità di spesa elevata che continua a spendere e spende sempre di più, mentre un'importante parte del mercato ha grossi problemi con la capacità di spesa".

"L'inflazione ha avuto un impatto molto importante nel 2023. Stiamo però notando nel 2024 un impatto minore. Le priorità degli italiani sono cambiate, mentre negli anni della pandemia, il mercato della tecnologia ha avuto un'impennata, ora stiamo registrando un rimbalzo molto negativo. I bisogni negli ultimi 3 anni sono cambiati, cosi come le prime necessità. Alcune catene della grande distribuzione non hanno avuto la prontezza di rispondere a questi bisogni e di anticiparli, altre sì. Anche la comunicazione delle imprese è dovuta cambiare".

"Ci sono state aziende che hanno smesso di comunicare, che hanno perso clienti e fatturato, aziende che hanno scelto di mantenere gli investimenti in comunicazione e hanno perso ugualmente mercato, consumatori e valore e aziende che hanno scelto di cambiare il modo di comunicare perché hanno capito il momento in cui si trovavano gli italiani, e sono riuscite ad accaparrarsi quote di mercato che altri perdevano. Questo per dire che anche oggi, in un momento molto complesso tra guerra e inflazione, chi è riuscito a comunicare al passo con i tempi, in maniera dinamica e agile, sono quelle che hanno avuto più resa. Il nostro suggerimento è quello di restare con antenne dritte sui mutamenti delle condizioni degli italiani, per rispondere in modo coerente alle loro aspettative".