Da Gucci fiocchi, pizzi e ballerine: sfilata romantica a Londra

Gucci ha scelto Londra per presentare la sua collezione Cruise 2025. Il direttore creativo Sabato De Sarno ha portato in passerella i suoi look di ispirazione romantica e poetica "nello scenario perfetto" della Tate Modern, luogo di cultura, scambio, incontro.

Dove si è tenuta l'ultima sfilata Gucci? La collezione Cruise 2025 è stata svelata a Londra, città dove ha trascorso alcuni anni della sua vita il fondatore della maison Guccio Gucci. Era il 1898 quando, diciassettenne e in cerca di fortuna, venne assunto come addetto ai bagagli dal prestigioso Savoy. È proprio dai lussuosi ambienti e dall'elegante clientela dell'hotel che avrebbe tratto ispirazione per la sua casa di moda, che costituì poi nel 1921, una volta tornato nella natìa Firenze. La sfilata si è tenuta negli spazi della Tate Modern, ripensati per l'occasione.



Le ispirazioni e della collezione Cruise 2025 di Gucci Il ritorno della maison a Londra "è motivato dal desiderio di immergerci nell’essenza inconfondibile, nella forza creativa della città, con la sua infinita capacità di mettere in relazione i contrasti e di farli dialogare, incoraggiando la coesistenza - ha spiegato Sabato De Sarno -. Fare moda significa studiare, esplorare, interpretare. Dopo aver espresso le mie idee in materia di desiderabilità e sensualità, questo è un altro lato di me stesso, più romantico, più contraddittorio".