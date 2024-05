Hebe Studio. Il suit che celebra la self-confidence delle donne

L’equivalente dell’abito da uomo, meglio noto come tailleur, fu confezionato per la prima volta nel 1885, come vestito da cavallo, su commissione della principessa del Galles, dal sarto inglese John Redfern. Composto da due pezzi, giacca e gonna oppure – a partire da un secondo momento – giacca e pantalone, si è ben presto affermato come capo simbolo dell’emancipazione femminile.



Durante la Prima Guerra Mondiale, con gonna sino al ginocchio, è il completo utilizzato dalle donne in ufficio. Nel 1917, Coco Chanel introduce l’utilizzo del jersey, facendo della propria rivisitazione, pratica e funzionale, il simbolo della maison. Christian Dior, alla soglia degli anni ’50, lancia il tailleur Bar, che evidenzia la silhouette, con la caratteristica giacca a vitino da vespa.



È Yves Saint Laurent che nel 1966 propone il primo tailleur-pantalone, trasformandolo in uno smoking da donna, sensuale e provocante, immortalato nel 1975 dall’obiettivo di Helmut Newton, indosso a una sexy modella androgina, che fuma in un vicolo. Il tailleur-pantalone di Giorgio Armani, negli anni ’80, si afferma come lo status symbol della donna in carriera, indipendente e sicura di sé.



Il lady’s suit, nel coso degli anni, subisce innumerevoli trasformazioni, mantenendo però sempre intatto il fascino che deriva dal potere conquistato dalle donne.

Aderendo appieno a questa visione, Hebe Studio crea abiti sartoriali, minuziosamente curati in ogni piccolo dettaglio, che incoraggiano le donne a credere in se stesse, con fiera consapevolezza del proprio valore individuale: capi eleganti e versatili, attentamente studiati per adattarsi senza sforzo allo stile di vita dinamico della donna contemporanea, accompagnandola in ogni momento della giornata, da mattina a sera, in ufficio e nei momenti di svago, ma anche nelle serate più glamour.

A partire dal suit, Hebe Studio ha ampliato la propria offerta, introducendo nuovi elementi come gonne, camicette e top. Il blazer, tuttavia, rimane il perno centrale di ogni collezione, attorno al quale si costruisce qualsiasi outfit.

Creazioni 100% Made in Italy, realizzate attraverso un processo produttivo controllato e trasparente, interamente localizzato sul territorio, a piena tutela dell’ambiente, nell’ottica di promuovere un’industria della moda sempre più sostenibile.



Quando e com’è nato il brand Hebe Studio?

Hebe Studio è nato con l'obiettivo di rivoluzionare il concetto tradizionale del suit, cercando di renderlo più fresco, versatile e soprattutto di enfatizzare l'empowerment femminile. La volontà di offrire vestibilità differenti e la possibilità di mixare e abbinare modelli diversi rappresenta una chiara dichiarazione di intenti nel mettere al centro la donna e la sua individualità. Nel corso degli anni, abbiamo evoluto le nostre collezioni, introducendo capi che completano il suit o comunque creando look in cui la giacca rimane protagonista, ma è abbinata a gonne o shorts. Inoltre, offriamo un valore aggiunto attraverso il nostro servizio di personalizzazione del suit, permettendo alle clienti di scegliere il modello, il tessuto e il colore in base al proprio stile personale.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre collezioni?

Il Bianca Suit, con il suo caratteristico doppiopetto e pantalone a zampa, è diventato il simbolo dell'identità del brand, così come il bottone oro logato sul polsino sinistro.

Che posto occupa il suit nel guardaroba della donna Hebe Studio?

Il suit rappresenta un capo incredibilmente versatile, in grado di adattarsi a diverse situazioni e occasioni della giornata. Il nostro obiettivo principale è proprio quello di accompagnare la donna in ogni momento della sua vita, nella routine quotidiana come negli eventi più speciali. Per questo abbiamo dato vita al The Hebe Closet.

Quali sono i capi di punta che proponete per questa SS24?

Le gonne, realizzate in satin, lunghe a sbieco e abbinabili al blazer, conferiscono al nostro total look un'eleganza senza tempo, rendendolo ideale per molteplici occasioni. Inoltre, i nostri capi in paillettes, inclusa la gonna Bella, sono stati mixati con i nostri blazer per creare un equilibrio tra stile maschile e femminile, molto apprezzato dalle nostre clienti. Questo look innovativo e distintivo si contraddistingue per la sua originalità e versatilità.



Che importanza assume l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della vostra produzione?

Qui, nel nostro paese, ci avvaliamo del vantaggio della manifattura italiana, che rappresenta un'eccellenza nel settore della moda. Questo è un valore che ci riempie di orgoglio e che desideriamo trasmettere a coloro che scelgono di acquistare i capi Hebe. La produzione italiana è sinonimo di qualità, artigianalità e attenzione ai dettagli, elementi che sono alla base di ogni nostro capo. Il legame con il territorio e con le sue tradizioni è un punto di forza, che vogliamo valorizzare e comunicare a tutti i nostri clienti, perché crediamo che rappresenti un elemento distintivo e di grande valore per il nostro brand.



Come si manifesta in concreto il vostro impegno nei confronti del tema della sostenibilità ambientale?

Hebe Studio adotta un innovativo modello di pre-ordine per acquistare alcune collezioni online, una strategia volta a ridurre la sovrapproduzione e ad evitare sprechi. Questo approccio riflette il nostro impegno nel promuovere un'industria della moda più sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Il processo produttivo è completamente supportato da una catena di approvvigionamento controllata e trasparente. I nostri laboratori sono distribuiti in varie regioni della penisola, mentre la logistica è centralizzata in Lombardia, in prossimità dei nostri uffici. Questo ci consente di ridurre al minimo il trasporto delle merci, che rappresenta una delle principali fonti di emissioni di gas serra e di impatti ambientali negativi.



Celeb e influencer del panorama nazionale e internazionale, quali ad esempio Laura Pausini, Elodie, Candela Pelizza, Emily Labowe, Eva Riccobono, Emma Marrone, Vittoria De Angelis, Ludovica Frasca, Rochelle Humes, Carlotta Rubaltelli, Viktoria Rader…- solo per citare alcuni nomi – hanno scelto di indossare i vostri abiti. Ma, più in generale, a quale figura femminile vi rivolgete?

Il target di Hebe Studio è una donna indipendente, sicura di sé e cosmopolita, che abbraccia la diversità e non teme di esprimere la propria personalità attraverso il proprio stile. La possibilità di mixare e abbinare i capi consente di soddisfare le esigenze di una clientela variegata, dalla donna classica a quella più audace e innovativa.

Progetti e sogni per il futuro?

Il progetto futuro di espansione verso i mercati esteri è un passo naturale per Hebe Studio, che mira a portare il proprio brand e il servizio di personalizzazione in tutto il mondo, arricchendo la propria community e offrendo un'esperienza completa di lifestyle, che va oltre il semplice acquisto di abbigliamento.